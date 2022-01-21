Прокуратура Сыктывкара заинтересовалась скандальным видео из детского сада
Сыктывкар, 21 января, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Прокуратура Сыктывкара начала проверку детского сада, сотрудницу которого уличили в жестоком обращении с ребенком.
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Ребенок
Напомним, мать одного из воспитанников учреждения стала случайным свидетелем жестокой сцены. Женщина сняла происходящее на камеру и опубликовала видеоролик в сети.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства в деятельности образовательной организации», — сообщили в прокуратуре.
Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту проверки начали также администрация Сыктывкара и СУ СКР. Дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.