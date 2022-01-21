Рим, , 22:49 — REGNUM Ни один из потенциальных кандидатов в президенты Италии не имеет поддержки более, нежели 20% граждан, при этом рейтинги большинства кандидатов снижаются, таковы данные опроса EMG, опубликованные в пятницу, 21 января.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Видеть президентом главу правительства Марио Драги хотели бы 17% граждан, Сильвио Берлускони — 14%, министра юстиции Марту Картабиа — 8%.

25% респондентов предпочли бы, чтобы нынешний президент Серджо Маттарелла сохранил свой пост (но Маттарелла уже от этого отказался). Остальные предложенные социологами кандидаты получили не более 6% поддержки.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони (он выдвинут правоконсерваторами), пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру.

Выдвижение Берлускони вызывает резкую критику либералов, они обещают выйти из состава правящей коалиции (что может привести к её роспуску) в случае его избрания. Либералы ведут консультации с популистами. Высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги и министра юстиции Марты Картабии. Первый тур выборов пройдет 24 января.