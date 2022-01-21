Москва, , 22:48 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева рассказала о своём самочувствии. Она записала несколько голосовых сообщений на эту тему в личном телеграм-канале 21 января.

Настя Ивлеева Скриншот видео на YouTube

Блогер подтвердила предположения поклонников — она заразилась коронавирусом, а именно новым штаммом «Омикрон». «Прикол в том, что у меня есть прививка, но меня она не спасла… У меня всё супер топ. Я ем, сплю, смотрю телевизор», — рассказала Ивлеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Настя Ивлеева опубликовала в историях своего Instagram-аккаунта эмодзи в виде вируса. Пользователи предположили, что Ивлеева заразилась коронавирусом после отдыха в Мексике.

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