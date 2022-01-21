Вологда, 21 января, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В Вологодской области на федеральной трассе М-8 произошла автомобильная авария, в результате которой погибли женщина и ее 12-летний сын.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД, ДТП произошло около 19 часов в Сокольском районе. Про предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Datsun» допустила касание с встречным автомобилем «Renault Sandero». После этого японскую иномарку развернуло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком. Водитель и пассажир «Datsun» скончались на месте аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в афганском Парване грузовик насмерть сбил подростка.