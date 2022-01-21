Рим, , 22:24 — REGNUM В Италии осталось 7 миллионов человек старше 5 лет, не получивших еще ни одной прививки от коронавируса, сообщили в комиссариате по борьбе с распространением эпидемии в пятницу, 21 января.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Около трети от этого числа — дети в возрасте от 5 до 11 лет: для них вакцинация не обязательна, делать им прививки можно с согласия родителей.

По данным на 21 января, в Италии умерли 142 963 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 373 (днем ранее — на 385). Число подтвержденных носителей выросло на 179 106 (днем ранее — на 188 797). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 603 856 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены 2 695 703 человека (на 13 662 больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,2 миллиона человек (более 78,4% граждан страны).