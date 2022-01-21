Эль-Хасака, Сирия, 21 января, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В результате нападения на контролируемую курдами тюрьму в сирийском городе Хасеке, из неё смогло сбежать неустановленное число террористов, сообщил 21 января заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности», — рассказал он.

При этом, отметил Журавлев, для противодействия боевикам была привлечена боевая авиация США, наносившая удары по городским кварталам, подвергая опасности жизнь мирного населения.

«Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей», — пояснил он.

Кроме того, Журавлев напомнил, что руководство так называемой «автономной администрации северо-востока Сирии» до сих пор отказывается от взаимодействия с законным сирийским правительством, что не позволяет обеспечить безопасность граждан, проживающих на указанной территории.