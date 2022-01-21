Рим, , 22:20 — REGNUM За последний месяц доля штамма «Омикрон» среди общего числа случаев коронавируса, выявляемых в Италии, выросла с 35% до 80%, сообщили в инфекционном госпитале «Спалландзани» в пятницу, 21 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Гражданам следует прививаться и ревакцинироваться, чтобы избежать тяжелого течения болезни, в очередной раз отметили врачи.

По данным на 21 января, в Италии умерли 142 963 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 373 (днем ранее — на 385). Число подтвержденных носителей выросло на 179 106 (днем ранее — на 188 797). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 603 856 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены 2 695 703 человека (на 13 662 больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,2 миллиона человек (более 78,4% граждан страны).