Грозный, , 22:31 — REGNUM Никакого «похищения» судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены в Нижегородской области не было. Все действия полицейских из Чечни были законными, согласованными с коллегами на местах, написал 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что жена судьи, доставленная в Грозный, «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Ей следовало прийти к следователю по повестке, и такого бы не произошло.

Кадыров «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».

Глава Чечни заявил, что просит Верховный суд «принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его».

Позже в сети появилось видео, на котором женщина говорит, что полиция не применяла к ней насилия и что ей купили лекарства от сахарного диабета, она смогла ввести инсулин.

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