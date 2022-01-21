Пекин, 21 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. В TikTok начали тестировать систему платных подписок. Об этом сообщил TechCrunch.

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Как отмечает СМИ, функция находится на стадии тестирования — пока неясно, как именно создатели роликов будут взимать плату за подписку на свой контент. Издание предполагает, что авторы будут закрывать доступ лишь к определённой части видео, так как иначе их ролики не смогут попасть во вкладку «Рекомендации».

Добавим, что на данный момент контентмейкеры в TikTok могут получать от пользователей деньги благодаря функции Tips. Поклонники блогеров также могут отправлять своим кумирам виртуальные подарки, которые конвертируются в реальные деньги.