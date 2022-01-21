Рим, 21 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Правительство Италии в пятницу, 21 января, утвердило решение о выделении еще 1,6 млрд евро на «амортизацию» расходов потребителей, вызванных ростом тарифов на газ и электричество.

Pxhere.com Без электричества

На этот раз помощь оказывается не потребителям — физическим лицам, а компаниям из отраслей, в наибольшей степени пострадавших от COVID-ограничений.

Средства были получены бюджетом за счет продажи квот на выборы углекислого газа.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).