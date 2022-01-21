Афины , 21 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Тесное военное сотрудничество между Грецией и Францией доминировало в повестке встречи заместителя министра обороны Греции Никоса Хардалиаса с главой министерства обороны Франции генералом Тьерри Буркхардом. Об этом сообщает AMNA 21 января.

(сс) Gonbiana Афины

Встреча состоялась в министерстве обороны в рамках официального визита генерала Буркхарда в Грецию. На встрече также присутствовал начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос.

Стороны обсудили, среди прочего, текущие региональные и международные события, а также их последствия для безопасности и стабильности в более широком регионе Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока и Европы.