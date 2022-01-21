Афины , , 22:12 — REGNUM В Греции открылась платформа для записи на прием на получение четвертой прививки против коронавируса открыта для лиц с ослабленным иммунитетом с четверга, 20 января. Этот четвертый укол можно сделать через три месяца после предыдущего.

Прививка Mirmam.pro

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Данный бустер будет представлять собой мРНК-вакцину — либо Pfizer, либо Moderna, ‑ и направлен на защиту людей из уязвимой группы и создание более высоких уровней антител.

Среди людей этой категории — пациенты с трансплантированными органами, те, кто находится в списке ожидания трансплантации, люди, страдающие почечной недостаточностью, больные раком и те, кто проходит химиотерапию и лучевую терапию, те, кто страдает аутоиммунными заболеваниями или получает лечение, изменяющее иммунитет.