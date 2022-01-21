Рим, 21 января, 2022, 22:11 — ИА Регнум. «Лидером» по росту цен среди продуктов питания в 2021 году в Италии стали груши, их цена выросла почти на 30%, сообщили в национальной службе статистики в пятницу, 21 января.

tiburi Груши

Значительно увеличилась стоимость макаронных изделий (10,8%) и морепродуктов (9,8%).

Основными причинами роста цен на продукты питания эксперты бизнес-ассоциации Coldiretti считают энергокризис и рост тарифов, дополнительной — неприятные климатические сюрпризы, в том числе засухи и морозы.