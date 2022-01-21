Буэнос-Айрес, 21 января, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Ведущая авиакомпания Аргентины Aerolines Argentinas объявила 21 января на Мадридском международном туристическом фестивале FITUR о возобновлении регулярных ежедневных авиарейсов в Мадрид. Об этом сообщает новостное агентство Pagina12.

Аргентина

Начало полетов запланировано на апрель 2022 года. Авиаперевозчик резко сократил число еженедельных рейсов Буэнос-Айрес — Мадрид с началом пандемии в марте 2020 года.

Президент авиакомпании Пабло Чериани заявил, что восстановление полетов очень важно, поскольку оно будет способствовать прибытию европейских туристов в Аргентину.