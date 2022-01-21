Афины , , 22:06 — REGNUM Греция подтвердила 20 507 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 21 января.

Греция VisaGet.ru

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 762 870 случаев инфицирования. За последние 24 часа также зарегистрировано 108 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 22 476 человек.

В общей сложности 679 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 81,3% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.