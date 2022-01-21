Москва, 21 января, 2022, 22:05 — ИА Регнум. В хоспис перевели советского и российского актёра, народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, передаёт 21 января РЕН-ТВ.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Леонид Куравлёв

Отмечается, что 85-летний пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

О том, что Куравлёв сегодня, 21 января, выписан из больницы в Коммунарке, где он лечился от пневмонии, сообщает телеграм-канал Baza. Актёра переводят в хоспис им. Миллионщиковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января Куравлёва госпитализировали в Коммунарке с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Он прошёл в этой больнице курс лечения пневмонии.