Рим, , 22:03 — REGNUM С 1 февраля 2022 года жители Италии, не являющиеся обладателями антикоронавирусных сертификатов, смогут беспрепятственно посещать супермаркеты, аптеки и автозаправочные станции, такое решение приняло правительство страны в пятницу, 21 января.

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При этом будет сохранено ограничение на посещение табачных лавок и газетных киосков.

По данным на 21 января, в Италии умерли 142 963 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 373 (днем ранее — на 385). Число подтвержденных носителей выросло на 179 106 (днем ранее — на 188 797). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 603 856 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены 2 695 703 человека (на 13 662 больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,2 миллиона человек (более 78,4% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).