Тюмень, , 22:02 — REGNUM В Тюменской области телефонные мошенники в последнее время представляются «сотрудниками портала госуслуг». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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Обычно звонит якобы сотрудник портала госуслуг и говорит, что для активации данных о прохождении вакцинации на номер гражданина направлен код и необходимо его назвать.

«Когда звонившему говорили требуемые сведения, он прощался, а заявители вскоре узнавали, что на их имя оформлен кредит, так как злоумышленник получал доступ к личному кабинету граждан и персональным данным», — поясняют в полиции.

И предупреждают вновь. что нельзя посторонним людям называть коды, которые приходят в смс-сообщениях. Если от вас требуют подобные данные — это действуют мошенники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный вид телефонного мошенничества появился недавно. Злоумышленники не требуют денег, не говорят о финансах и банковских счетах, что ослабляет бдительность потерпевших. Эксперты рекомендуют гражданам защитить личные данные на портале госуслуг с помощью 2-факторной аутентификации.

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