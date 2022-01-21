Рим, , 21:59 — REGNUM Цены в Италии в январе 2022 года вырастут на 1,5% в сравнении с декабрем 2021 года, а за год (с января 2021 года) инфляция составит 4,7%, с таким прогнозом выступили в пятницу, 21 января, в бизнес-ассоциации Confcommercio.

Евро Santeri Viinamäki

Одновременно снижается ВВП — на 2% в сравнении к декабрю 2021 года, что приведет к сокращению годового роста до 4,4%, отметили эксперты.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. В 2021 году восстановительный рост ВВП составил 6,2%.