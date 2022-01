Лондон, , 21:57 — REGNUM Британская рок-группа Placebo представила клип на песню Try Better Next Time. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 21 января.

Концерт группы Placebo Arek Olek

Композиция Try Better Next Time войдёт в альбом Never Let Me Go. Премьера пластинки запланирована на 25 марта 2022 года.

Ранее Placebo представили ещё один клип на песню из будущего альбома. Коллектив выпустил ролик на трек Beautiful James.

Читайте ранее в этом сюжете: Лана Дель Рей хочет выпустить песню с рэп-группой Migos