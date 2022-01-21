Буэнос-Айрес, 21 января, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Аргентина обратилась 20 января к Интерполу с просьбой арестовать находящегося с визитом в России иранского чиновника Мохсена Резаи, подозреваемого в нападении на еврейский общинный центр AMIA в 1994 году. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Heraldboy.com Мохсен Резаи

Отмечается, что ранее аргентинская сторона уже направила официальный запрос об аресте Резаи в МИД России. Вместе с тем в Буэнос-Айресе считают его арест маловероятным, поскольку иранец имеет дипломатический ранг.

10 января Мохсен Резаи принял участие в инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги, что привело к осложнению отношений между Никарагуа и Аргентиной.

Напомним, Мохсен Резаи, в настоящее время занимающий должность вице-президента Ирана по экономическим вопросам, разыскивается Интерполом по подозрению в причастности к организации нападения на еврейский центр AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого 85 человек погибли и еще более сотни получили ранения.