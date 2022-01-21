Рим, 21 января, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Рост числа выявляемых в Италии новых случаев коронавируса замедляется, «кривая начинает стабилизироваться», заявил в пятницу, 21 января, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на21 января, в Италии умерли142 963человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на373(днем ранее — на385). Число подтвержденных носителей выросло на179 106(днем ранее — на188 797). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет9 603 856 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены2 695 703человека (на13 662больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,2 миллионачеловек (более 78,4% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).