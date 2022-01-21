Лондон, , 21:51 — REGNUM 21 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство лондонского «Тоттенхэма» продолжает наставать на трансфере 25-летнего испанского флангового нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

Антонио Конте Clément Bucco-Lechat

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» отклонил несколько предложений «Тоттенхэма», так как не намерен отпускать своего лидера. В подписании Траоре заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте.

В текущем сезоне Адама Траоре принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Саутгемптона».

Адама Траоре перешел в «Вулверхэмптон» 8 августа 2018 года из «Мидлсбро» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.