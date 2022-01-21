Вашингтон, 21 января, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Озабоченность в связи с действиями России, в том числе «в отношении Украины», будет протранслирована Вашингтоном в письменном ответе на запрос РФ по гарантиям безопасности, сообщила 21 января журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

Джен Псаки «Мы изложим в письменном виде серьёзную озабоченность, которую мы, союзники и партнёры, испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем».

Отвечая на вопрос, зачем Вашингтон согласился давать письменный ответ, рискуя тем, что он будет использован «для подрыва и дискредитации переговорной позиции», Псаки сказала, что в США считают, что нужно сделать на дипломатическом пути всё, что можно.