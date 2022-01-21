Берлин, 21 января, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение Вашингтона лично встретиться с президентом США Джо Байденом для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщает 21 января The Telegraph.

Олаф Косинский Канцлер Германии Олаф Шольц

По утверждению издания, Шольц в ответ на приглашение Белого дома заявил, что у него нет свободного времени из-за неотложных дел.

Отмечено, что из-за этого обстоятельства в Берлин был отправлен госсекретарь США Энтони Блинкен с задачей донести до канцлера ФРГ необходимость поддержать антироссийские санкции, если Берлин не собирается поставлять вооружения Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия отказывается продавать Украине вооружение и хотя бы косвенно участвовать в таких поставках.