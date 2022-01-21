Казань, 21 января, 2022, 21:39 — ИА Регнум. 21 января казанский «Рубин» объявил о трансфере 23-летнего флангового нападающего московского «Локомотива» и сборной Белоруссии Виталия Лисаковича. «Рубин» заплатил «железнодорожникам» 1,2 миллиона евро.

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Соглашение Лисаковича с казанским клубом рассчитано на три с половиной года до конца сезона 2024/25. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Лисакович принял участие в 21-м мачте за «Локомотив» во всех турнирах, в котором отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Белоруссии футболист набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас в восьми матчах групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Виталий Лисакович перешел в «Локомотив» 8 августа 2020 года из солигорского «Шахтера» за 1,5 миллиона евро.