Тюмень, , 21:33 — REGNUM В Тюмени в отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело о мошенничестве со страховками по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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В полицию обратились представители московской страховой компании с заявлением о мошенничестве. Их смутило число заявлений по аннулированию страховых полисов, которые оформлялись клиентами одного из банков в Тюменской области.

Выяснилось, что 38-летняя тюменка, будучи сотрудницей банка, предлагала клиентам оформить кредит со страховкой жизни и здоровья. При этом она не сообщала им, что деньги за страховку можно вернуть в течение 14 дней после оформления страхового полиса. Вместо этого, она от имени клиентов оформляла возврат денег и перечисляла их на свои счета. За год сотрудница банка оформила 33 возврата, похитила у клиентов более 600 тысяч рублей.

Тюменка признала свою вину, пояснив, что ей не хватало зарплаты для погашения собственных кредитов. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).