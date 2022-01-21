Лима, 21 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Разлив нефти на нефтеперерабатывающем заводе в перуанском городе Ла Венталья не был следствием извержения вулкана, вопреки заявлениям компании Respol. Об этом сообщила 21 января премьер-министр Перу Мирта Васкес со ссылкой на доклад военно-морских сил страны, сообщает новостное агентство La Republica.

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По данным агентства экологической оценки OEFA, зона поражения в результате разлива нефти в Ла Венталья увеличилась до 1,739 млн квадратных метров на суше и 1,186 млн квадратных метров в море и продолжает продвигаться на север.

Несмотря на огромный ущерб, причиненный окружающей среде, компания Respol, владеющая нефтеперерабатывающим заводом, на котором 15 января произошла утечка, продолжает доказывать, что катастрофа стала следствием природных факторов. Представители компании представили отчет, согласно которому разлив нефти произошел из-за аномально высоких волн, вызванных извержением в Тонга, при этом компания «активировала план действий на случай непредвиденных обстоятельств».

Мирта Васкес представила доклад военно-морских сил, согласно которому разлив нефти не мог быть вызван аномальным волнением. Премьер-министр обвинила Respol в несвоевременном и запоздалом начале мероприятий по ликвидации утечки, а также в предоставлении ложных данных.