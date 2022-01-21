Вашингтон, 21 января, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Белый дом официально подтвердил намерение передать Украине несколько военно-транспортных вертолётов Ми-17 российского производства, ранее закупленных для Афганистана.

Af.mil Афганский вертолет

Об этом 21 января заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, это доказывает активность позиции президента Байдена в ситуации вокруг Украины.

«Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию», — сказала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ опубликовали информацию о планах передачи Киеву пяти вертолетов российского производства, использовавшихся Афганистаном и проходивших ремонт на украинских предприятиях.