Манчестер, Великобритания, 21 января, 2022, 21:23 — ИА Регнум. 21 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ривер Плейтом» на предмет трансфера 21-летнего форварда сборной Аргентины Хуалиана Альвареса.

«Манчестер Сити»

В завершившемся сезоне аргентинской Суперлиги 2021 Хулиан Альварес принял участие в 21-м туре, в котором отметился восемнадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В рамках Кубка Либертадорес Альварес набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас.

На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Ривер Плейтом» рассчитано до 31 декабря 2022 года.