Вашингтон, , 21:18 — REGNUM США передадут Украине военно-транспортные вертолеты Ми-17, которые не успели поставить в Афганистан до ухода из этой страны, сообщает 21 января Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Афганский вертолет Af.mil

По утверждению источников, США планируют поставить Украине пять вертолетов Ми-17,которые проходили ремонт на украинских предприятиях.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Тем не менее, стоит напомнить, что в декабре 2021 года Киев просил у Вашингтона поставить ему хотя бы часть вооружений, закупленных для Афганистана ещё до захвата власти в этой стране талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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