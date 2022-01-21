Вашингтон, 21 января, 2022, 21:18 — ИА Регнум. США передадут Украине военно-транспортные вертолеты Ми-17, которые не успели поставить в Афганистан до ухода из этой страны, сообщает 21 января The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Af.mil Афганский вертолет

По утверждению источников, США планируют поставить Украине пять вертолетов Ми-17,которые проходили ремонт на украинских предприятиях.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Тем не менее стоит напомнить, что в декабре 2021 года Киев просил у Вашингтона поставить ему хотя бы часть вооружений, закупленных для Афганистана ещё до захвата власти в этой стране талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).