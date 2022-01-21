Нью-Йорк, США, 21 января 2022, 21:13 — REGNUM Британский рок-исполнитель Майлз Кейн рассказал, что у него и Ланы Дель Рей (Элизабет Грант) есть совместный неизданный материал на целый альбом. Об этом 20 января информирует портал NME.

Кадр из клипа Ланы Дель Рей
Кадр из клипа Ланы Дель Рей
Официальный YouTube-канал Ланы Дель Рей

В новом интервью Кейн, который выпустил свой четвертый сольный альбом Change The Show в пятницу, 21 января, обсудил свое творческое партнерство с Дель Рей. В 2018 году певица написала его в соавторстве трека Loaded, в 2021 году Кейн появился на другом треке Ланы — Dealer.

Лидер группы Last Shadow Puppets рассказал порталу Far Out, что обе песни были записаны во время одной сессии, и что они сделали гораздо больше музыки вместе. «Мы написали так много песен», — признался Кейн. «Это была единственная песня из демо-версию, которую мы довели до конца. В ней было что-то особенное. То, как Лана использует свой вокал, — это то, чего, я думаю, никто никогда раньше не слышал».

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