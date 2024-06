Нью-Йорк, США, 21 января, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Британский рок-исполнитель Майлз Кейн рассказал, что у него и Ланы Дель Рей (Элизабет Грант) есть совместный неизданный материал на целый альбом. Об этом 20 января информирует портал NME.

Официальный YouTube-канал Ланы Дель Рей Кадр из клипа Ланы Дель Рей

В новом интервью Кейн, который выпустил свой четвертый сольный альбом Change The Show в пятницу, 21 января, обсудил свое творческое партнерство с Дель Рей. В 2018 году певица написала его в соавторстве трека Loaded, в 2021 году Кейн появился на другом треке Ланы — Dealer.

Лидер группы Last Shadow Puppets рассказал порталу Far Out, что обе песни были записаны во время одной сессии, и что они сделали гораздо больше музыки вместе. «Мы написали так много песен», — признался Кейн. «Это была единственная песня из демо-версию, которую мы довели до конца. В ней было что-то особенное. То, как Лана использует свой вокал, — это то, чего, я думаю, никто никогда раньше не слышал».