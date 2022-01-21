Минск, , 21:09 — REGNUM «Мы люди с памятью и помним, какая у нас была война, которая закончилась семь десятков лет тому назад», — заявил 21 января белорусским пропагандистам Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лукашенко указал на исходящую от соседней Украины военную угрозу и предупредил Владимира Зеленского о жёстком ответе с помощью России.

«Мы тогда ломанём так, что мало не покажется, — сказал Лукашенко, рассуждая на тему украинской угрозы. — С нами не надо связываться — нас невозможно победить».

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Напомним, ранее Лукашенко назвал Отечественные войны «не нашими» и отметился многочисленными скандальными заявлениями на тему истории. Например, в июле 2019 года он сообщил Владимиру Путину и другим участникам межгосударственного форума в Петербурге: «Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией и все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах».