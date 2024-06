Стокгольм, 21 января, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Шведская стоунер-рок группа Ghost анонсировала свой пятый студийный альбом, сообщив, что пластинка Impera выйдет позже в этом году. Группа также представила первый сингл Call Me Little Sunshine. Об этом 20 января сообщил портал NME. Пятая пластинка группы выйдет 11 марта на лейбле Loma Vista Recordings и является продолжением альбома Prequelle 2018 года. Пластинка включит в себя ранее вышедший трек Hunters Moon, а также новый сингл Call Me Little Sunshine. Всего альбом включит 12 новых песен.

Официальный YouTube-канал Ghost Шведская рок-группа Ghost

В конце 2020 года группа подтвердила, что собирается отправиться в студию, чтобы начать работу над пятым альбомом, предварительная дата выхода которого была назначена на конец 2021 года. Однако Фордж сказал: «Мы не выпустим альбом, пока не узнаем, что мы действительно отправляемся в турне. Выход альбома совпадет с началом тура».