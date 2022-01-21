Тюмень, , 20:41 — REGNUM В Тюмени в течение трёх дней снег с улиц и дворов на полигон можно вывезти бесплатно. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ.

Очередь на снежный полигон Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Управляющие компании получили в горадминистрации пять тысяч специальных талонов, по которым в течение трёх дней, с 21 по 23 января, их транспорт бесплатно пустят на снежный полигон на 9 км Велижанского тракта.

Уборка снега в тюменском дворе Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Отмечается, что в Тюмени с помощью техники убрано около 48% городских дворов. Снежные кучи, в зависимости от количества выпавших осадков, разрешено складировать на парковке двора не более 14 дней.