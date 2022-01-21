Констанца, Румыния, 21 января, 2022, 20:36 — ИА Регнум. В румынском порту Констанца обнаружена контрафактная продукция на общую сумму в 11 млн леев ($2,5 млн). Об этом 21 января сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Пресс-служба Челябинской таможни Досмотр

Согласно официальным данным, пограничники береговой охраны и представители таможенной службы Румынии задержали на терминале «Констанца-Юг-Аджиджа» контейнер с 12,44 тыс. комплектами наушников.

По документам товар, прибывший из Китая, являлся продукцией известной зарегистрированной торговой марки, однако при предварительном досмотре оказалось, что в данном случае речь идет о некачественной подделке.

Ведется следствие. Весь груз изъят и в течение ближайшего времени будет уничтожен.

Ранее Бухарест обратил внимание международной общественности на увеличение числа грузов с контрафактной продукцией, прибывающей в Румынию или проходящей транзитом через румынскую территорию.

Предполагается, что в ближайшее время правительство страны рассмотрит пакет мер по борьбе с незаконным оборотом подобных товаров.