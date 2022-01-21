Махачкала, 21 января, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в Каспийском море у побережья Дагестана, сообщает 21 января региональное управление МЧС России.

Smchealth.org Землетрясение

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, разрушений нет.

«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19.08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 класс 10. Толчки ощущались жителями города Каспийск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — указано в сообщении МЧС.