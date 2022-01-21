Иерусалим, , 20:32 — REGNUM Правительством Израиля создана специальная группа для проверки фактов использования полицией системы для кибер-прослушки Pegasus без законных оснований. Об этом сообщает издание israelinfo.co.il со ссылкой на юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Прослушка Img-s2.onedio.com

Авихай Мандельблит известил начальника полиции Израиля Коби Шабтая о начале расследования, и затребовал все приказы о «прослушивании межкомпьютерных коммуникаций» за 2020 и 2021 годы. Это произошло после того, как начальник полиции заявил, что программное обеспечение компании NSO для сбора информации в смартфонах не применялось.

В письме советника начальнику полиции указано, что он пока не видит оснований для обвинений полиции в противоправных действиях, но намерен провести проверку сообщений прессы о применении шпионских программ для взлома телефонов граждан без санкции суда.

Как сообщало издание «Калькалист», программное обеспечение Pegasus применялось в том числе для слежки за активистами движения «Черные флаги», которые в 2020—2021 годах организовали массовое протестное движение за отстранение от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в уголовных преступлениях.

Начальник полиции Коби Шабтай в свою очередь, заявил, что если и были «точечные случаи нарушений», то полиция готова «с полной прозрачностью сотрудничать со всеми уполномоченными органами» и «не смирится ни с какими нарушениями закона». При этом ранее он полностью отрицал возможность таких нарушений.

Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев также предположил, что не было «никаких нарушений на системном уровне», но «вполне вероятно, что нарушения были допущены на индивидуальном уровне».

«Я надеюсь, что это будет проверено с железной решимостью командой во главе с заместителем юридического советника. Необходимо делать все, чтобы гарантировать отсутствие в системе «гнилых яблок» и для создания доверия общественности полиции Израиля … Тем, кто нагрешил — пощады не будет», — сказал министр.