Екатеринбург, 21 января, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под суд отданы четверо членов банды, обвиняемых в совершении ряда разбойных нападений. Ущерб от их деятельности превысил 88 млн рублей, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Pixabay.com В суде

Преступная деятельность велась в 2017—2020 годах. Успешными оказались восемь разбойных нападений. В октябре 2020-го после задержания организатора деятельность банды была пресечена.

Уголовное дело уже направлено в Свердловский областной суд, добавили в прокуратуре.