Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 января, 2022, 20:18 — ИА Регнум. К штрафам в три миллиона рублей приговорил суд Шри-Ланки троих граждан России, которых в 2020 году задержали за сбор жуков, сообщает 21 января RT. Штраф нужно оплатить до начала марта 2022 глода.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия Арест Незнайки

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, задержанные были вынуждены признать свою вину, «потому что они находились в крайне тяжёлом состоянии».

Александра]Игнатенко, так и у других ребят». Мельников «Состояние здоровья вызывает большие опасения как у [учёного, так и у других ребят».

Он добавил, что Игнатенко и его товарищи собирали уже мёртвых жуков вне территории парка. Они их фотографировали, при этом не собираясь никуда вывозить. Охрана национального парка на Шри-Ланке задержала Игнатенко, а также, добавим, Артёма Рябова и Николая Килафяна.

Несколько месяцев их продержали в тюрьме, затем их перевели под домашний арест и изъяли у них документы. Дело это на Шри-Ланке почти не расследовали. Теперь, если они не оплатят штраф, «их отправят обратно в тюрьму», отмечает Мельников.