Нью-Йорк, США, 21 января 2022, 19:59 — REGNUM Возможно появление в мире штамма коронавируса, который станет хуже «Омикрона», заявил 21 января в ходе выступления на ГА ООН Генсек организации Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
Un.org
«Омикрон стал ещё одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже».
Гутерреш

По словам Генсека ООН, главной задачей на сегодняшний день — и этой касается любой страны — должно стать прекращение дальнейшего распространения COVID-19.

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Он добавил, что пандемия не должна использоваться для «прикрытия подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы СМИ».

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