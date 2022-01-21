Нью-Йорк, США, 21 января 2022, 19:59 — REGNUM Возможно появление в мире штамма коронавируса, который станет хуже «Омикрона», заявил 21 января в ходе выступления на ГА ООН Генсек организации Антониу Гутерреш.
По словам Генсека ООН, главной задачей на сегодняшний день — и этой касается любой страны — должно стать прекращение дальнейшего распространения COVID-19.
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Он добавил, что пандемия не должна использоваться для «прикрытия подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы СМИ».
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