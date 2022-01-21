Нью-Йорк, США, 21 января, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Возможно появление в мире штамма коронавируса, который станет хуже «Омикрона», заявил 21 января в ходе выступления на ГА ООН Генсек организации Антониу Гутерреш.

Un.org Антониу Гутерреш

Гутерреш «Омикрон стал ещё одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже».

По словам Генсека ООН, главной задачей на сегодняшний день — и этой касается любой страны — должно стать прекращение дальнейшего распространения COVID-19.

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Он добавил, что пандемия не должна использоваться для «прикрытия подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы СМИ».