Тюмень, 21 января, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В Тюмени задержан 13-летний подросток, который «минировал» школы города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

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«В связи с тем, что подросток не достиг возраста привлечения к ответственности за данное деяние, а также в целях недопущения повторного совершения им противоправного деяния несовершеннолетний был помещён в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 48 часов», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

На родителей ребёнка составлены административные протоколы. Однако, как отметили в полиции, школьника вычислили по телефону сразу же после совершения им противоправного действия. Поэтому к недавнему случаю срыва уроков в учебных учреждениях Тюмени он отношения не имеет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени утром 20 января эвакуировали учеников всех школ города. Вторая смена была переведена на дистанционное обучение. Проверка школ специализированными службами взрывных устройств не обнаружено.