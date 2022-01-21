Ярославль, 21 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Ярославской области вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает правительство области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Меры обсудили на заседании оперативной группы в областном правительстве. Ежедневный прирост заболевших COVID-19 начиная с выходных составляет около 10%.

«Мы готовы развернуть до 4 тысяч коек в 3 этапа. Но необходимости в этом может не возникнуть: вирус протекает в более легкой форме. Прогнозируем, что увеличится нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено и, особенно, на педиатров. Фиксируется рост заболевших среди детей. Это уже показывает статистика по Рыбинску и Переславлю-Залесскому», — сказала директор департамента здравоохранения рассказала Оксана Пиклун.

Новые ограничительные меры предложил главный санитарный врач области Александр Звягин.

«Первое предложение — отправить на самоизоляцию людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями не привитых и не болевших коронавирусом. Второе — перевести на удалённый режим работы 50% сотрудников, не привитых и не переболевших коронавирусом. Детским образовательным учреждениям следует придерживаться существующей нормы для принятия решения о продолжении учебного процесса. Если 20% детей в классе или школе болеет, то соответственно учреждение или класс переводится на дистанционный режим работы», — сказал Александр Звягин.

По итогам заседания опергруппы, решено принять введение дополнительных ограничительных мер, предложенных Роспотребнадзором.