Берлин, 21 января 2022, 22:43 — REGNUM Решение принято: Ангела Меркель не станет почетным председателем ХДС. Об этом сообщило издание Spiegel 21 января со ссылкой на уходящего лидера партии Армина Лашет.

Ангела Меркель
Ангела Меркель
Olaf Kosinsky

«Основной вопрос заключается в том, уместно ли это», — заявил Лашет. Он также сообщил: «Ангела Меркель пришла к решению: председательство в партии уже не соответствует времени. У нас нет почетного председателя — это традиция из прошлого, которой нет на федеральном уровне».

Вопрос о почетном председательстве обсуждался в связи с давним делом. Последним почетным председателем был Гельмут Коль, который затем ушел с данного поста. После его ухода данная должность попросту канула в лету.

Совсем недавно за назначение Меркель почетным председателем высказался глава Союза молодежи (JU) Тильман Кубан. «Каждый, кто так успешно руководил Германией в течение 16 лет, заслуживает этого», — заявил он в ходе внутрипартийной дискуссии на высшем уровне.

Через четыре месяца после провала на всеобщих выборах ХДС готовится работать в оппозиции, выбирая в основном новое партийное руководство. 22 января на партийной онлайн-конференции 1001 делегат должен избрать бывшего лидера профсоюзной фракции Фридриха Мерца новым председателем.