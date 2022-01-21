Берлин, , 22:43 — REGNUM Решение принято: Ангела Меркель не станет почетным председателем ХДС. Об этом сообщило издание Spiegel 21 января со ссылкой на уходящего лидера партии Армина Лашет.

Ангела Меркель Olaf Kosinsky

«Основной вопрос заключается в том, уместно ли это», — заявил Лашет. Он также сообщил: «Ангела Меркель пришла к решению: председательство в партии уже не соответствует времени. У нас нет почетного председателя — это традиция из прошлого, которой нет на федеральном уровне».

Вопрос о почетном председательстве обсуждался в связи с давним делом. Последним почетным председателем был Гельмут Коль, который затем ушел с данного поста. После его ухода данная должность попросту канула в лету.

Совсем недавно за назначение Меркель почетным председателем высказался глава Союза молодежи (JU) Тильман Кубан. «Каждый, кто так успешно руководил Германией в течение 16 лет, заслуживает этого», — заявил он в ходе внутрипартийной дискуссии на высшем уровне.

Через четыре месяца после провала на всеобщих выборах ХДС готовится работать в оппозиции, выбирая в основном новое партийное руководство. 22 января на партийной онлайн-конференции 1001 делегат должен избрать бывшего лидера профсоюзной фракции Фридриха Мерца новым председателем.