Берлин, 21 января, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В Германии потребительские цены в последнее время росли быстрее, чем когда-либо с 1993 года. Официальный уровень инфляции в декабре составил 5,3 процента. Однако она в разной степени обременяет граждан Германии, как теперь показывают новые расчеты Института макроэкономики и исследования бизнес-циклов (IMK). Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 21 января.

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Согласно отчету института, инфляция в настоящее время сильнее всего сказывается на семьях с детьми и супружеских парах со средним уровнем дохода.

Исследователь IMK Силке Тобер определил типичные модели потребления для восьми различных домохозяйств, которые различаются по количеству людей и доходам. В своих расчетах экономист IMK учитывал вес продуктов питания, бензина и дизельного топлива в расходах соответствующих домохозяйств.

Результат: в декабре инфляционная нагрузка на семью с двумя детьми и доходом от 3600 до 5000 евро составила 5,5%, т. е. на 0,2 процентного пункта выше официальной инфляции. Однако для одиноких людей воздействие инфляции оказалось ниже. Показатель оказался на уровне 4,4 процента для одиноких с доходом ниже 900 евро.

«Грубо говоря, можно сделать вывод, что в настоящее время инфляция не оказывает непропорционально сильного влияния на домохозяйства с более низкими доходами», — заявил Тобер.

Однако, по мнению исследователя IMK, сравнительно более низкий уровень инфляции для одиноких людей с низкими доходами становится палкой о двух концах, поскольку они сильно страдают от роста цен на продукты питания и энергию, например, на отопление и горячую воду.

Тот факт, что их типичная потребительская корзина сравнительно ниже, объясняется просто тем, что они не могут позволить себе другие товары и услуги. Например, резко возросшие цены на дизтопливо и бензин их не коснутся, потому что у них нет денег на машину. То же самое относится и к путешествиям.

В целом, исследователь IMK рассматривает нынешнюю высокую инфляцию как временную проблему. «Многие нынешние факторы, влияющие на цену, основаны на спецэффектах, вызванных коронавирусом», — говорит Тобер.