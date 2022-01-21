Берлин, , 22:43 — REGNUM Примерно каждый пятый пенсионер в Германии получает менее 500 евро в месяц, заявляет федеральное министерство в ответе на запрос депутата от партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщило издание Spiegel 21 января.

Пенсионеры (сс) pasja1000

Около половины (49,5%) пенсий составляют менее 1000 евро в месяц. Особенно большое количество крупных пенсий приходится на западный регион. В связи с этим представитель АдГ заявил о «десятилетиях безответственной пенсионной политики».

Однако в своем ответе министерство экономики заявило, что низкая пенсия от обязательного пенсионного страхования мало что говорит об общем доходе в старости. Небольшие пенсии обусловлены в первую очередь очень тяжёлыми периодами выплат.

Согласно государственному отчету по выявлению заболеваний у людей, низкие пенсии гораздо чаще встречаются в домохозяйствах с повышенными доходами.

Всего в Германии насчитывается около 21 миллиона пенсионеров.