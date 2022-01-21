Москва, 21 января, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Рэп-исполнительница Айза получила документы о смене фамилии. Информация об этом появилась 21 января в телеграм-канале Super.

Скриншот с YouTube Айза Долматова

Айза помимо фамилии, которая досталась от бывшего супруга, рэпера Алексея Долматова, сменила и своё имя. Теперь исполнительницу зовут Айза-Лилуна Ай.

ИА REGNUM напоминает, что Айза и Алексей Долматов (известен как Гуф) были женаты с 2008 по 2013 год. У них есть общий сын.